Бірюкова фінішувала у топ-50 загального заліку жіночої Джиро д’Італія

У неділю, 13 липня в Імолі фінішувала жіноча Джиро д’Італія-2025. Спортсменки подолали 8 етапів сумарною дистанцією 876,7 км.

Українська велогонщика команди Laboral Kutxa Юлія Бірюкова фінішувала на 47 місці в загальному заліку. Найкращим результатом українки стало 28 місце на другому етапі з Клузоне до Апріки.

Перемогу в загальному заліку жіночої Джиро здобула італійка Еліза Лонго Боргіні з команди UAE Team ADQ. Вона на 18 секунд випередила швейцарку Марлен Ройссер із Movistar. Топ-3 замкнула Сара Джіганте із AG Insurance Soudal.

Лонго Боргіні перервала 7-річне домінування на жіночій Джиро нідерландських велогонщиць. Після 2016 року 4 рази виграла Аннемік Ван Флойтен, тричі – Анна Ван дер Брегген.