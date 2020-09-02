Джерело - Чемпіон.

Кременчук зіграє другу домашню гру проти Білого Барсу в півфіналі плей-оф Української хокейної ліги.

Матч відбудеться в середу, 2 вересня на арені Айсберг. Початок о 19:00. Дивіться ексклюзивно пряму трансляцію поєдинку Кременчук - Білий Барс онлайн на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

В іншому матчі Донбас і Дніпро зіграють першу гру півфінальної серії.

Нагадаємо, у першій грі Кременчук розгромив Барсів і повів у серії до 4-х перемог - 1:0.