Кременчук вдома розгромив Білий Барс у півфіналі плей-оф УХЛ

Відновився чемпіонат УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфінальної серії плей-оф УХЛ Кременчук вдома переграв Білий Барс.

Перший період пройшов без закинутих шайб. У другому періоді Кременчук вийшов вперед. На старті третього періоду в інтервалі 30 секунд команди обмінялися закинутими шайбами. Далі господарі закинули три шайби.

Завтра, 2 вересня, відбудеться другий матч між цими командами. Початок о 19:00. Також буде зіграно перший матч другого півфіналу турніру Донбас - Дніпро. Початок о 18:00.

УХЛ. Плей-оф

Півфінал

Перший матч, 1 вересня

Кременчук - Білий Барс 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Шайби: 1:0 - 23 Денискін, 1:1 - 41 Благой, 2:1 - 41 Савченко, 3:1 - 51 Денискін, 4:1 - 52 Созонов, 5:1 - 53 Коробов