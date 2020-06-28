Ворскла - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ворскла на власному полі зіграє з Олімпіком у 28 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в неділю, 28 червня, на стадіоні Ворскла ім. Бутовського. Початок о 19:30.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Ворскла - Олімпік наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У 27 турі УПЛ Ворскла впевнено перемогла Дніпро-1, а Олімпік здолав Львів (2:0). Після 26 зіграних матчів у полтавців - 26 очок і 9 місце в чемпіонаті. В Олімпіка - 23 очки в такій же кількості ігор.

Нагадаємо, Ворскла в серії пенальті перемогла маріуполь та пробилася до фіналу Кубку України. Суперником біло-зелених у вирішальній грі буде київське Динамо.

Напередодні Шахтар розписав мирову із Зорею (0:0).