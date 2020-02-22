Челсі - Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Челсі та Тоттенгем зіграють у лондонському дербі в 27 турі англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 22 лютого, на стадіоні Стемфорд Бридж.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч 27 туру АПЛ Челсі - Тоттенгем наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Команди після 26 турів знаходяться поряд у турнірній таблиці. У Тоттенгема 40 очок і 5 сходинка. Челсі має на 1 очко більше та знаходиться на 4 місці. У першому колі Челсі здобув упевнену перемогу - 0:2.

У минулому турі Челсі зазнав поразки від Манчестер Юнайтед (0:2), а Тоттенгнем у видовищному поєдинку здолав Астон Віллу (2:3).