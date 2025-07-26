Швидки та потужний форвард: Артета – про підписання Дьокереша

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив перехід нападника збірної Швеції Віктора Дьокереша.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Ми надзвичайно раді вітати Віктора Йокереша в клубі. Стабільність, яку він демонструє у своїй грі та його результативність говорить сама за себе.

У Віктора дуже багато якостей. Він – швидкий і потужний форвард із неймовірними показниками результативності як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Він додає гостроти в атаці завдяки високому відсотку реалізації моментів, а його розумне пересування у штрафному майданчику робить його постійною загрозою для суперників.

Ми в захваті від того, що Віктор принесе в нашу команду, і з нетерпінням чекаємо на початок спільної роботи. Вітаємо Віктора та його родину в Арсеналі", – розповів Артета.