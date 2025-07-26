Реванш Гарсії та Ромеро може відбутися у грудні
Команди боксерів Раяна Гарсії (24-2, 20 КО) та Роланда Ромеро (17-2, 13 KO) ведуть активні переговори про бій.
Про це повідомляє Ring Magazine.
Другий бій між боксерами може відбутися вже в грудні цього року.
Після першого бою Гарсія змушений був перенести операцію на руці.
"Бій, який мене найбільше цікавить, — це матч-реванш проти Роландо Ромеро. Того вечора це був не я. У мене були проблеми з обома руками після річної перерви та дивного тренувального табору, оскільки я тренувався лише чотири тижні з Дерріком Джеймсом і бився перед невеликою публікою.
За два тижні до бою у мене сильно опух суглоб лівої руки. Все, що я робив, загострювало ситуацію. Я фактично бився без рук, і тому ви майже не бачили, як я завдавав ударів", – розповів Гарсія.
Нагадаємо, Ромеро вже у другому раунді відправив Раяна у нокдаун. У підсумку він впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.