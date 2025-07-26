Він як гігантський Ломаченко, – Роган назвав Усика одним з найкращих в історії

Коментатор UFC і ведучий подкасту Джо Роган заявив, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) є одним з найкращих боксерів своєї вагової категорії в історії.

Про це Роган розповів у подкасті з бійцем UFC Халілом Раунтрі.

"Я вважаю його одним з найкращих за всю історію. Я вважаю його одним з найкращих у гевівейті за всю історію, і його рухи настільки відрізняються від інших. Ти постійно думаєш: "Зараз буде?"

Немає мовчазних домовленостей, немає розслаблення, немає спокійних раундів. Він тисне на тебе і постійно рухається. Як я завжди кажу, він як гігантський Ломаченко. Він один з найвправніших надважковаговиків усіх часів", – сказав коментатор та комік.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Джо Роган публічно вилаяв президента України Володимира Зеленського, мотивуючи свій спіч тим, що через нього може розпочатися Третя світова війна.

Пізніше із критикою на адресу Рогана виступив легендарний український боксер Володимир Кличко, а чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров публічно вступився за президента України, звинувативши Рогана в підіграванні російській пропаганді.

Олександр Усик нещодавно нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Боксер став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Цікаво, що друг Усика, Василь Ломаченко, якого пригадав Роган, коментуючи обстріл рідного міста, не зміг назвати країну, яка запустила балістичні ракети.

Раніше Даніель Лапін заявив, що Росія двічі зривала його кар'єру боксера.