Динамо Київ - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в матчі 19 туру української Прем'єр-ліги прийматиме полтавську Ворсклу.

Матч відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні Динамо імені Лобановського в Києві.

Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Також онлайн матч УПЛ Динамо Київ - Ворскла Полтава наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Динамо після 18 турів посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, маючи 36 очок. Ворскла набрала 14 очок і знаходиться на передостанньому 11 місці. У першому колі кияни в гостях знищили полтавців - 0:5.

Нагадаємо, матч відбудеться за пустих трибун, через дискваліфікацію Динамо за поведінку вболівальників. Також вперше в Україні на матчі Динамо - Ворскла буде застосовано систему VAR.