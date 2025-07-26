Збірна України обіграла команду Пекін на етапі Жіночої серії 3х3

Збірна України перемогла комерційну команду Пекін на етапі Жіночої серії 3х3 в азербайджанському Сумгаїті.

Зустріч завершилась з рахунком 15:11. Найрезультативнішою в складі збірної України стала Тетяна Юркевічус з 8 очками.

Попри перемогу, Україна не змогла вийти у плейоф за підсумками групового етапу. "Синьо-жовті" 3 29 очками стали третіми. Перемогу у групі одержала команда Польщі (32 очка), другою став Пекін (31 бал).

Жіноча серія 3х3

Сумгаїт, Азербайджан

Груповий етап, 26 липня

Україна – Пекін 15:11

Україна: Ляшко 4, Юркевічус 8 + 6 підбирань, Дубнюк 0, Космач 3

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників по груповому етапу чемпіонату Європи 2025.