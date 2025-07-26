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Онофрійчук здобула срібло на останньому етапі Кубку світового виклику

Олександр Булава — 26 липня 2025, 20:55
Онофрійчук здобула срібло на останньому етапі Кубку світового виклику
Таїсія Онофрійчук
Українська федерація гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук виграла срібну медаль в особистому багатоборстві на Кубку світового виклику в Клуж-Напоці, Румунія.

Українська грація успішно розпочала турнір, крли вийшла в лідери у вправах з обручем. Проте у наступних дисциплінах кращою була представниця Німеччини Дар'я Варфоломеєва, яка у підсумку випередила Онофрічук на 2 бали.

Ще одна українка Поліна Каріка зайняла 13-те підсумкове місце.

Зазначимо, що етап Кубку світового виклику у Клуж-Напоці, став останнім у сезоні-2025.

Кубок світу з художньої гімнастики, особисте багатоборство

  1. Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 122.050 бала
  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 120.150
  3. Мейталь Сумкін (Ізраїль) — 115.300

...

13. Поліна Каріка (Україна) — 110.100

Нагадаємо, напередодні Онофрійчук двічі стала срібною призеркою на етапі Кубку світу в Мілані

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