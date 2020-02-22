Маріуполь - Зоря: онлайн-трансляція матчу 19 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 22 лютого, матчем Маріуполь - Зоря відновлюється чемпіонат української Прем'єр-ліги.
Початок матчу о 14:00.
Пряма трансляція на телеканалі Футбол 2.
Також онлайн матч 19 туру УПЛ Маріуполь - Зоря наживо можна дивитися на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.
Пісял 18 турів Зоря посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, здобувши 34 очки. Маріуполь набрав 22 очки та посідає 6 місце. Матч 1 кола завершився сухою нічиєю - 0:0.