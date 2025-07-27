Керівник Макларен заборонив Норрісу та Піастрі агресивно боротися на старті Гран-прі Бельгії

Керівник Макларена Андреа Стелла не хоче бачити, як його пілоти ведуть агресивну боротьбу у першому повороті Гран-прі Бельгії.

Слова 54-річного італійця наводить Motorsport.

Ландо Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Бельгії, випередивши свого напарника Оскара Піастрі на 0,085 секунди.

Перший поворот у Спа-Франкоршам бачив багато аварій на старті гонки, а тому Стелла попередив своїх підопічних, щоб вони пам'ятали, що стоїть на кону.

"Думаю, вони обидва намагатимуться, перш за все, якнайшвидше пройти перший поворот. "Гадаю, позиціонування для того, хто буде другим, позиціонування машини, щоб мати змогу отримати сліп-стрім, буде потенційно вирішальним фактором. Мушу сказати, що судячи з прогнозу погоди, це не обов'язково станеться в сухих умовах, тож якщо буде мокро, це буде ще цікавіше, адже О Руж може бути не таким простим, як зараз на першому колі боліда Формули 1. У той же час, поки ви дивитеся вперед, вам доведеться дивитися трохи назад, тому що Феррарі має значну перевагу у швидкості. Тож я не здивуюся, якщо Леклер фактично очолить пелотон наприкінці першого кола. Звичайно, ви можете щось спланувати, але в кінцевому підсумку ви повинні дозволити гонщикам зробити свою власну оцінку, своє власне судження", – сказав Стелла.

Італійський фахівець запевнив, що поговорить з Норрісом та Піастрі про важливість пройти перший поворот без контакту.

"Безумовно, я скажу гонщикам, що перше коло – це лише перше коло з 44-х, і коли у вас є такий хороший конкурентний болід, ви просто повинні переконатися, що ми мінімізуємо неприємності на першому колі. І тоді, якщо ми проведемо гонку найкращим чином, я думаю, ми будемо в змозі повернути собі можливість виграти гонку, навіть якщо перше коло пройде не так, як у кваліфікації".

Гран-прі Бельгії 2025 року проходитиме сьогодні, 27 липня. Старт заїзду запланований на 16:00 за київським часом.

Раніше пілот Феррарі Льюїс Гамільтон прокоментував свої провальні виступи в обох кваліфікаціях у Спа-Франкоршам.