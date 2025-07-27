Вдова Мухаммеда Алі – про порівняння з Усиком: Жодного боксера не можна з ним порівнювати

Вдова Мухаммеда Алі Халіла різко висловилась про порівняння американця з Олександром Усиком та їх уявний поєдинок.

Жінка поспілкувалась з Second Out.

"Знаєте що? Нікого не можна порівнювати з Мухаммедом Алі! Нікого! Він мав власну стратегію на кожен поєдинок, він мав удар, який був ефективним. Немає боксера, який був би схожим на нього.

Коли ви говорите про їхній уявний поєдинок – це лише ваша уява. Так само фантазували про можливу зустріч Майка Тайсона та Мухаммеда. Але я знаю, що він би вийшов на цей бій як Сонні Лістон. Так, ти можеш вдарити, але треба ще попасти", – розповіла Халіла Алі.

Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Ще перед реваншем Леннокс Льюїс заявив, що Усик входить у групу боксерів, де є Мухаммед Алі.