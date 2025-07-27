Канело назвав двох найважчих суперників у своїй кар'єрі

Абсолютний чемпіон світу з боксу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 KO) назвав двох найважчих суперників за свою кар'єру.

Про це спортсмен поспілкувався на подкасті Million Dollaz Worth Of Game.

"У мене було багато важких суперників, але найскладніший – Флойд Мейвезер. Найважчі бої були з Геннадієм Головкіним. Втім, всі називають його найкрутішим панчером, але я не відчував його потужність так, як Джеймса Кіркленда. Коли той вдарив мене у блок, я відчув себе, немов врізався у скелю", – розповів Канело.

Нагадаємо, у 2017 році Головкін та Альварес бились за пояси IBO, WBC, IBF, WBA Super та The Ring. Той бій завершився внічию, а сам мексиканець провалив допінг-тест, внаслідок чого втратив пояс The Ring.

Другий бій з казахом тривав усі 12 раундів та завершився перемогою Канело рішенням більшості суддів.

13 вересня у Лас-Вегасі Альварес проведе поєдинок з Теренсом Кроуфордом, якого Олександр Усик назвав найкращим боксером у світі прямо зараз.