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Різник – про атмосферу в Стамбулі: Вболівальники – це пів команди

Володимир Максименко — 27 липня 2025, 11:22
Різник – про атмосферу в Стамбулі: Вболівальники – це пів команди
Дмитро Різник
ФК Шахтар

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про атмосферу в Стамбулі на матчі кваліфікації Ліги Європи з Бешикташем.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Атмосфера була енергійною, було багато емоцій. Для кожного виду спорту, вболівальники – це половина команди", – розповів Різник.

Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Перший двобій команд завершився з рахунком 4:2 на користь "гірників". Георгій Судаков згодом розповів, що вже на початку матчу йому заклало вуха через вболівальників "орлів".

Раніше визначилась бригада арбітрів на другий поєдинок українського та турецького колективів.

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