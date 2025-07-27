Різник – про атмосферу в Стамбулі: Вболівальники – це пів команди
Дмитро Різник
ФК Шахтар
Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про атмосферу в Стамбулі на матчі кваліфікації Ліги Європи з Бешикташем.
Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.
"Атмосфера була енергійною, було багато емоцій. Для кожного виду спорту, вболівальники – це половина команди", – розповів Різник.
Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Перший двобій команд завершився з рахунком 4:2 на користь "гірників". Георгій Судаков згодом розповів, що вже на початку матчу йому заклало вуха через вболівальників "орлів".
Раніше визначилась бригада арбітрів на другий поєдинок українського та турецького колективів.