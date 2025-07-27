Різник – про атмосферу в Стамбулі: Вболівальники – це пів команди

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про атмосферу в Стамбулі на матчі кваліфікації Ліги Європи з Бешикташем.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Атмосфера була енергійною, було багато емоцій. Для кожного виду спорту, вболівальники – це половина команди", – розповів Різник.

🧡 «Уболівальники – це пів команди» ⚒️



🧤 Дмитро Різник поділився враженнями від атмосфери в Стамбулі та запросив уболівальників на матч-відповідь 🆚 «Бешикташ» у Кракові 🙌



🎫 Квитки на другу гру команд 31 липня: https://t.co/qzzTE43emC#Shakhtar #ШахтарБешикташ #UEL #Türkiye pic.twitter.com/iakDz98sQx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2025

Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться у четвер, 31 липня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Перший двобій команд завершився з рахунком 4:2 на користь "гірників". Георгій Судаков згодом розповів, що вже на початку матчу йому заклало вуха через вболівальників "орлів".

Раніше визначилась бригада арбітрів на другий поєдинок українського та турецького колективів.