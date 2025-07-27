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Кажуть одне, а роблять інше, – тренер Інтер Маямі розкритикував МЛС за бан Мессі та Альби

Олексій Погорелов — 27 липня 2025, 10:37
Ліонель Мессі
Ліонель Мессі
IMAGO

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано приєднався до співвласника клубу Хорхе Маса у критиці рішення керівництва МЛС дискваліфікувати Ліонеля Мессі та Жорді Альбу.

Слова 41-річого аргентинця наводить ESPN.

МЛС відсторонила Мессі та Альбу на один матч через відмову їхати на Матч всіх зірок. Хорхе Мас висловив своє невдоволення цим фактом, а пізніше до нього приєднався тренер колектива з Флориди.

"У мене є своя думка щодо того, що сталося, але я прийшов сюди не для того, щоб критикувати МЛС або змінювати правила. Нам це не сподобалося, я не згоден з рішенням, я взагалі з ним не згоден. Але, що ж, ми пристосувалися.

Тепер у мене питання: що було б, якби ця гра була виїзною? Це також завадило б Лео зіграти? Адже для того, щоб заповнювати стадіони і заробляти гроші, ніхто не скаржиться, чи не так? Справа в тому, що ця гра була вдома. Я залишу це вам", – сказав Маскерано.

Перед Матчем всіх зірок комісар МЛС Дон Гарбер визнав, що Інтер Маямі страждає від наслідків щільного графіку.

Команда провела чотири матчі на Клубному чемпіонаті світу-2025, у той час як Альба зазнав травми після гри проти Нью-Йорк Ред Буллз 19 липня. Тим не менш, ліга вирішила дискваліфікувати Альбу та Мессі.

"Що мені здається дивним, так це те, що одного дня вони говорять одне, а наступного дня приймають зовсім інше рішення. Ми всі чули, що було сказано, що це було зрозуміло, враховуючи кількість ігор, в яких він грав. Ми не просили, щоб з ним поводилися по-іншому".

У підсумку Ліонель Мессі та Жорді Альба пропустили матч проти Цинцинатті, який завершився внічию 0:0.

Нагадаємо, що Інтер Маямі оформив трансфер хавбека Атлетико та збірної Аргентини Родріго Де Пауля.

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