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ПСЖ погодив умови контракту з головним воротарським талантом Франції

Олексій Погорелов — 27 липня 2025, 11:29
Люка Шевальє
Люка Шевальє
IMAGO

ПСЖ знайшов собі нового голкіпера на внутрішній арені в особі Люки Шевальє з Лілля.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, чинні чемпіони Франції вже погодили умови особистого контракту з 23-річним воротарем.

Тепер ПСЖ веде переговори з Ліллем про перехід Шевальє. Фінансові запити "догів" щодо цього трансферу починаються з позначки у 40 мільйонів євро.

ПСЖ збирається придбати Шевальє, який має замінити Джанлуїджі Доннарумму в статусі першого номера команди Луїса Енріке. Клуб та італієць не можуть домовитися про новий контракт. Воротар збірної Італії може залишити "Парк де Пренс" наступного літа в статусі вільного агента.

Люка Шевальє – вихованець Лілля, за першу команду якого він провів 127 матчів, у яких пропустив 127 голів та 44 рази відстояв на "нуль".

Зазначимо, що Шевальє потрапив до символічної збірної сезону-2024/25 за версією Ліги 1.

Раніше з'явилася інформація, що ПСЖ підготував нову пропозицію для Борнмута за Іллю Забарного.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Лілль ПСЖ Франція Люка Шевальє

ПСЖ

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