Теренс Кроуфорд - Егідіус Каваляускас: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Американець Теренс Кроуфорд (35-0, 26 KO) проведе захист титулу в напівлегкій вазі (до 66,7 кг) проти литовця Егідіуса Каваляускіса (21-0-1, 17 KO).

Бій відбудеться 15 грудня, у Нью-Йорку в Медісон Сквер Гарден.

Орієнтовний початок не раніше 6:00 за київським часом.

Дивіться онлайн пряму трансляцію бою Теренс Кроуфорд - Егідіус Каваляускас наживо на нашому сайті.

Нагадаємо, минулої суботи британець Ентоні Джошуа переміг мексиканція Енді Руїса став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO у надважкій вазі.