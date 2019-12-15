 Десна - Динамо смотреть онлайн матч УПЛ LIVE-трансляция 15.12.2019 | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Сьогодні 01:34 112 0
Десна - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Динамо зіграє проти Десни в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться 15 грудня, на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові.

Початок о 14:00.

Пряма трансляція на телеканалі 2+2.

Дивіться онлайн матч Десна Чернігів - Динамо Київ наживо на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.

У матчі 1 кола Десна несподівано виграла в Києві у Динамо (1:2).

Після 17 турів Десна й Динамо мають по 33 очки і посідають 3 і 4 сходинку відповідно. У минулому турі кияни програли вдома Зорі (1:2), а Десна розтрощила Карпати (2:6). Напередодні лідер чемпіонату України Шахтар мінімально переміг Зорю (1:2).

Нагадаємо, Динамо ганебно завершило євросезон, не змігши в 6 турі Ліги Європи вдома перемогти скромний Лугано (1:1).

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