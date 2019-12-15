Десна - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграє проти Десни в матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться 15 грудня, на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові.
Початок о 14:00.
Пряма трансляція на телеканалі 2+2.
Дивіться онлайн матч Десна Чернігів - Динамо Київ наживо на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний за годину до початку гри.
У матчі 1 кола Десна несподівано виграла в Києві у Динамо (1:2).
Після 17 турів Десна й Динамо мають по 33 очки і посідають 3 і 4 сходинку відповідно. У минулому турі кияни програли вдома Зорі (1:2), а Десна розтрощила Карпати (2:6). Напередодні лідер чемпіонату України Шахтар мінімально переміг Зорю (1:2).
Нагадаємо, Динамо ганебно завершило євросезон, не змігши в 6 турі Ліги Європи вдома перемогти скромний Лугано (1:1).