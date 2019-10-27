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Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE

Сьогодні 10:08 161 0
Барті - Бенчич: онлайн-трансляція Підсумкового турніру в Шеньчжені. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Австралійка Ешлі Барті (1) зіграє проти швейцарки Белінди Бенчич (7) у матчі Червоної групи Підсумкового турніру в жінок WTA Finals Shenzhen.

Матч відбудеться 27 жовтня. Орієнтовний початок о 12:00 за київським часом.

Пряма трансляція гри Ешлі Барті - Белінда Бенчич онлайн буде доступна на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку матчу.

Нагадаємо, Барті та Осака виступають у Червоній групі WTA Finals Shenzhen, у якій також виступають Наомі Осака та Петра Квітова. 

Еліна Світоліна потрапила до Фіолетової групи та у стартовому матчі, 28 жовтня, зіграє проти Кароліни Плішкової.

 

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