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Очільник Херсонської ОДА: Ми шукаємо можливості фінансувати Дніпро з бюджету області

Сьогодні 16:21 104 0
Очільник Херсонської ОДА: Ми шукаємо можливості фінансувати Дніпро з бюджету області
#ХК Дніпро Херсон

Джерело - Glavcom.ua.

Голова херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін заявив, що розглядаються варіанти можливого фінансування хокейного клубу Дніпро.

Про це очільник херсонської ОДА розповів у інтерв'ю Главкому.

"Ми вишукуємо можливість фінансувати клуб із бюджету області. До повномасштабної війни фінансування було 40 млн грн на рік. У 2022 році 8 мільйонів, у цьому сезоні також було витрачено 8 млн грн. У наступному сезоні не вийде таку суму виділити. Але ми фінансуємо зарплати гравцям і деякі тренувальні збори перед сезоном. Хокеїсти отримують мінімальну зарплату – по 7100 грн.

У свою чергу сам клуб працює зі спонсорами і вже зі спонсорських коштів купляє собі амуніцію і додають хокеїстам до зарплати. То ж загальний бюджет в клубу має бути 12-13 млн грн.  Зараз немає гандбольної Дніпрянки, немає футзального клубу, як було раніше. Тому навіть думки в нас немає, щоби припинити діяльність Дніпра.

Ми розуміємо, що провідні гравці, якщо погіршуватимуться умови, не затримуватимуться у команді. У команді є чотири хокеїсти, які викликаються до збірної України. Намагатимемося цим провідним гравцям давати спортивні стипендії, тому ж нашому воротарю збірної Едуарду Захарченку.

Ми з вами під час розмови згадували пана Касьянова. У нього у Швейцарії є знайомий президент одного з хокейних клубів. Зараз він намагається домовитися, щоби наша команда змогла у цій країні провести передсезонний тренувальний збір", – сказав Прокудін.

Раніше Дніпро поступився Кременчуку в матчі за вихід у фінал плей-оф чемпіонату України з хокею. 

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