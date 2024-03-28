Крижинка виграла чемпіонат України серед молоді

У фіналі обіграли молодіжку Сокола

Джерело - Чемпіон.

Клуб Крижинка Кепіталз переміг Сокіл у фінальній серії молодіжної хокейної ліги сезону-2023/24 і став чемпіоном України.

Вона тривала до 2 перемог. Крижинка двічі обіграла "соколят" у столичному дербі, пропустивши лише одну шайбу за дві гри: 4:0, 4:1.

МХЛ було створено три роки тому. Кепіталз стали лідерами за кількістю перемог у лізі, вигравши її вдруге. У молоді Сокола - одне чемпіонство.

Огляд останнього матчу

Нагадаємо, у фінальній серії плей-оф чемпіонату України з хокею серед чоловіків сезону-2023/24 зустрічаються Сокіл та Кременчук. Напередодні кияни здобули вольову перемогу в третьому матчі фіналу. Рахунок у серії став 3:0.

Наступний поєдинок відбудеться 28 березня, початок було заплановано на 18:00 за київським часом.

Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.