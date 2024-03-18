Кременчук вийшов у фінал чемпіонату України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Кременчук у овертаймі здолав Дніпро та здобув путівку у фінал плей-оф чемпіонату України з хокею.

Основний час завершився нічиєю з рахунком 1:1. У складі Дніпра в першому періоді відзначився Дмитро Кобильник, а в другій 15-хвилинці за Кременчук забив Гліб Кривошапкін. В овертаймі Святослав Тимченко поклав переможну шайбу.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал

Сьомий матч, 18 березня

Кременчук - Дніпро 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Рахунок у серії 4:3

Шайби: 0:1 - 14:26 Кобильник, 1:1 - 12:04 Кривошапкін, 2:1 - 06:49 Тимченко.

У фінальній серії на переможця цієї пари очікує київський Сокіл, який у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1).

Фнальна серія розпочнеться 21 березня і триватиме до чотирьох перемог. У регулярній частині чемпіонату-2023/24 Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів, рахунок 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався в протистоянні між цими двома командами, тоді переміг Сокіл з рахунком 3:2.