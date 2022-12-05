Воронін перейшов до польського клубу

23-річний оборонець Олександр Воронін став гравцем польського клубу Подгале з Нового Тарґа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перед тим, як перебратися в сусідню країну, Олександр нетривалий час повиступав у складі київського Сокола (2 матчі в чемпіонаті України).

Воронін народився в 1999 році в Донецьку, заняття хокеєм розпочинав у рідному місті, в школі Донбасу". В сезоні-2015/2016 Олександр їздив на скажене заболоття, де протягом року встиг повиступати за юнацькі команди з Самари – ЦСК ВВС і Комету. З осені 2016-го гравець знову був в Україні і два наступних чемпіонати провів у лавах білоцерківського Білого Барса. Паралельно Воронін виступав і за команду в елітному дивізіоні національного чемпіонату, і в першості U20. Навесні 2017-го Олександр допоміг молодіжній команді "Барса" виграти срібло, а в 2018-му – золото чемпіонату України. Крім того, бронзу в сезоні-2017/2018 взяла й основна команда Білого Барса.

Після такого успішного відрізку в Білій Церкві Воронін повернувся в Донбас і в 2019-му допоміг донеччанам здобути чемпіонський титул. В золотому сезоні Олександр провів 42 матчі (10 – у плей-оф), у яких відзначився чотирма асистами.

Сезон-2019/2020 Олександр відіграв за київських Крижаних Вовків, наступну першість починав за Маріуполь", але після одного зіграного матчу перебрався в Краматорськ, де й відіграв весь чемпіонат.

Загалом, з урахуванням двох поєдинків за Сокіл, в елітному дивізіоні чемпіонатів України Воронін провів 206 матчів, у яких закинув 4 шайби і віддав 27 передач.

Восени 2021-го Воронін перейшов у команду другого дивізіону чемпіонату Швеції Усбю, за яку до чергового спалаху поширення вірусу Covid-19 провів 22 матчі, в яких віддав 9 результативних передач.

Повернувшись в Україну, до війни Олександр виступав у неофіційному чемпіонаті, а влітку працював у тренувальному таборі національної збірної України.

За Подгале Воронін вже встиг провести два поєдинки чемпіонату Польщі, у яких діяв у першій парі оборонців з поляком Робертом Мруґалою. Як відомо, за команду з Нового Тарґа в поточного сезону виступає ще три українці: нападник Олексій Ворона є наразі найкращим бомбардиром Подгале (4 голи і 8 передач у 24 матчах), оборонець Олександр Александров провів 22 поєдинки, а ще один форвард Михайло Чіканцев виходив на лід у трьох зустрічах. Подгале у поточній таблиці Екстракляси посідає з десятьма очками в 24-х матчах останнє, дев’яте місце.

Нагадаємо двоє українських суддів працюватимуть на чемпіонаті світу.