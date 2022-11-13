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Піттсбург поступився Монреалю, Торонто здолав Ванкувер: Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:48 123 0
Результати матчів регулярного чемпіонату НХЛ
Піттсбург поступився Монреалю, Торонто здолав Ванкувер: Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

13 листопада

Лос-Анджелес - Детройт 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Калгарі - Вінніпег 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Вегас - Сент-Луїс 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Анагайм - Чикаго 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Колорадо - Кароліна 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Нашвілл - Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Айлендерс - Коламбус 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Торонто - Ванкувер 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Нью-Джерсі - Арізона 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Монреаль - Піттсбург 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)

Баффало - Бостон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Флорида - Едмонтон 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Філадельфія - Оттава 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

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