Піттсбург поступився Монреалю, Торонто здолав Ванкувер: Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
13 листопада
Лос-Анджелес - Детройт 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Калгарі - Вінніпег 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Вегас - Сент-Луїс 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Анагайм - Чикаго 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Колорадо - Кароліна 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Нашвілл - Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Айлендерс - Коламбус 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Торонто - Ванкувер 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Нью-Джерсі - Арізона 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Монреаль - Піттсбург 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Баффало - Бостон 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Флорида - Едмонтон 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Філадельфія - Оттава 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)