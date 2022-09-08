Дніпро підписав трьох новачків

Джерело - ФХУ.
Нападники Данило Тищенко, Микола Дворник і Денис Бородай стали гравцями Дніпра.
Про це повідомляє ФХУ.
20-річний Бородай - вихованець Сокола, але всю юнацьку та дорослу кар’єру провів у Білому Барсі.
22-річний Тищенко з 2014-го перебуває в системі Дніпра. Але на дорослому рівні дебютував за Крижаних Вовків, грав за Гвідовре в Данії. Також має досвід виступів за Білий Барс та Дніпро минулого сезону.
27-річний Дворник виступав за Крижинку, Кременчук, Рапід Київ, Дженералз, Галицькі Леви, Крижаних Вовків та Маріуполь.