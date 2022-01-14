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Прямі трансляції

Лос-Анджелес розгромив Піттсбург, Чикаго переграв Монреаль. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:45 171 0
Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 січня

Бостон – Філадельфія 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Кароліна – Колумбус 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

Тампа-Бей - Ванкувер 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Детройт - Вінніпег 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Айлендерс – Нью-Джерсі 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Нешвілл – Баффало 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Сент-Луїс – Сіетл 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Чикаго – Монреаль 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Калгарі - Оттава 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Лос-Анджелес - Піттсбург 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)

Сан-Хосе – Рейнджерс 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

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