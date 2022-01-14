Лос-Анджелес розгромив Піттсбург, Чикаго переграв Монреаль. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 січня
Бостон – Філадельфія 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Кароліна – Колумбус 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
Тампа-Бей - Ванкувер 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)
Детройт - Вінніпег 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Айлендерс – Нью-Джерсі 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Нешвілл – Баффало 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Сент-Луїс – Сіетл 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Чикаго – Монреаль 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Калгарі - Оттава 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Лос-Анджелес - Піттсбург 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Сан-Хосе – Рейнджерс 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)