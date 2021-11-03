Українці виступлять на ЧС у Дивізіоні 1В

Джерело - УХЛ.

Збірна України зіграє на чемпіонат світу у дивізіоні I, групі B у Катовіце (Польща).

Визначився розклад матчів української команди.

Суперниками українців стануть команди з Литви, Польщі, Естонії, Сербії та Японії.

25 квітня

17:30 Україна – Японія

26 квітня

21:00 Польща – Україна

28 квітня

14:00 Литва – Україна

29 квітня

14:00 Естонія – Україна

1 травня

21:00 Україна – Сербія

Збірна України у листопаді проведе тренувальний збір, а також у рамках міжнародного турніру у Будапешті зіграє два матчі проти Угорщини та Італії.

Раніше Сокіл розібрався з Білим Барсом.