Джерело - УХЛ.
Збірна України зіграє на чемпіонат світу у дивізіоні I, групі B у Катовіце (Польща).
Визначився розклад матчів української команди.
Суперниками українців стануть команди з Литви, Польщі, Естонії, Сербії та Японії.
25 квітня
17:30 Україна – Японія
26 квітня
21:00 Польща – Україна
28 квітня
14:00 Литва – Україна
29 квітня
14:00 Естонія – Україна
1 травня
21:00 Україна – Сербія
Збірна України у листопаді проведе тренувальний збір, а також у рамках міжнародного турніру у Будапешті зіграє два матчі проти Угорщини та Італії.
Раніше Сокіл розібрався з Білим Барсом.