Визначилися суперники збірних України з хокею на чемпіонатах світу

Стали відомі суперники збірної України

На засіданні Ради Міжнародної федерації хокею (IIHF) затвердили програму чемпіонатів світу на сезон-2020/21.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків у групі Б першого Дивізіону пройде 25 квітня – 1 травня 2021 року. Суперниками збірної України стануть команди Литви, Польщі, Японії, Естонії та Сербії. Першочергове право на проведення чемпіонату залишається за польським Катовіце.

Національна жіноча збірна України виступатиме в Дивізіоні ІІІ. Її суперниками стануть збірні Бельгії, Румунії, Болгарії, Литви та Гон-Конга.

Збірна команда юніорів до 20 років (U-20) залишилася в Дивізіоні І-Б і наступного року зіграє зі збірними Словенії, Франції, Польщі, Естонії та Японії. Місце та строки проведення чемпіонату визначать на річному Конгресі IIHF.

Юніорська збірна до 18 років зіграє в Дивізіоні 1-Б зі збірними Австрії, Угорщини, Італії та Словенії. Право на проведення чемпіонату світу U-18 залишається за Асіяго, якщо Італія підтвердить своє бажання прийняти його.

Раніше, стало відомо, коли НХЛ планує відновити сезон.