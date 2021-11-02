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Сокіл розібрався з Білим Барсом у 14 турі УХЛ

Сьогодні 20:44 95 0
Сокіл лідирує у регулярному чемпіонаті УХЛ
Сокіл розібрався з Білим Барсом у 14 турі УХЛ
#Сокіл, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 14-го туру Української хокейної ліги Сокіл вдома обіграв Білий Барс.

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь київського клубу.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
14 тур, 2 листопада

Сокіл - Білий Барс 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 Рубан (Кузьменко), 08:59; 1:1 Попережай (Брага), 11:25; 2:1 Рубан (Кузьменко), 24:51; 3:1 Смирнов (Андрущенко, Васильєв, більш.), 28:00; 3:2 Брага (Гребеник, Попережай, більш.), 39:46; 4:2 Кузьменко (Давидов Денис, Рубан), 53:41; 5:2 Хайруллов (Смирнов), 56:30

Нагадаємо, Сокіл розібрався з Кременчуком.

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