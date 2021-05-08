 Визначилися суперники Донбасу по груповому етапу Ліги чемпіонів | Хокей | Champion.com.ua
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Визначилися можливі суперники Донбасу по груповому етапу Ліги чемпіонів

Сьогодні 13:58 258 0
19 травня відбудеться жеребкування
Визначилися можливі суперники Донбасу по груповому етапу Ліги чемпіонів
#УХЛ, #Донбас

Джерело - УХЛ.

19-го травня донецький Донбас дізнається своїх суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів, який стартує в кінці серпня.

Про це повідомляє УХЛ.

Потенційні суперники чемпіона України: Больцано, Клагенфурт, Ред Булл Зальцбург, Рунгстед, Фріск Аскер, Руан Драгонз, Ястшембе. Ці вісім команд представляють сім країн, що беруть участь у вирішальному етапі олімпійського відбору, потраплять в дві групи: п'яту і шосту.

Данія в турнірі представлена ​​двома командами, але в п'ятий і шостий кошик буде відправлений тільки чемпіон країни - Рунгстед.

Решта 24 учасники знаходяться в кошиках з першого по четвертий. Напередодні стали відомі дві останніх команди з цього числа. Ними стали Цуг, який переміг у фіналі плей-оф чемпіонату Швейцарії, а також німецький Бремерхавен.

Раніше Донбас-1 виграв Junior Hockey Cup.

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