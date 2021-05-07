Донбас-1 виграв Junior Hockey Cup

В рамках матчу за золото турніру Junior Hockey Cup Донбас-1 переміг Білий Барс БСФК 2004-2006 з рахунком 7:2.

Двома швидкими шайбами Донбас-1 відкрив рахунок у фіналі. Відзначилися: Ілля Крикля і Веніамін Трандафілов. Тільки ближче до кінцівки періоду Білогму Барсу вдалося розмочити рахунок. У другому періоді донеччани скористалися довгим видаленням одного з опонентів і збільшили відрив до 4 шайб. На перших хвилинах третього періоду Барси відіграв одну шайбу зусиллями Артема Кондрашева. Але під завісу заключної 20-хвилинки Ілля Крикля і Веніамін Трандафілов поставили фінальну крапку в цій зустрічі - 7:2 на користь Донбасу-1.