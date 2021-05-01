ФХУ не отримувала лист від гравців збірної України

Джерело - fhu.com.ua.
Федерація хокею України не отримувала листа від гравців національної збірної України, а також тренерів і співробітників клубів УХЛ.
Про це повідомляє пресслужба ФХУ.
"Федерація хокею України не отримувала листа на ім’я президента організації Георгія Зубка від гравців, тренерів і співробітників клубів УХЛ.
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Підкреслюємо, що лист був опублікований лише в мережі, зокрема, 29 квітня о 18:40 на першоджерелі – сайті Sport.ua. Оригінальний документ із підписами не надходив до Федерації.
Враховуючи відсутність оригіналу листа, а також останні заяви деяких гравців щодо несправжності їхніх підписів, у Федерації є сумніви щодо існування цього "документа".
Федерація продовжує працювати в штатному режимі і готується до проведення зборів національної команди України", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що представники ФХУ від імені Зубка просять гравців відкликати підписи.