Представники ФХУ від імені Зубка просять гравців відкликати підписи

Гравців національної збірної України, які підписали лист на ім'я президента Федерації хокею України Георгія Зубка, просять відкликати свої підписи.

Про це заявив спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.

"Сьогодні до нас в Лігу почали звертатися хокеїсти, які підписали лист, на ім'я Георгія Зубка. Ми чуємо про те, що представники ФХУ обдзвонюють гравців, які підписували лист, і просять їх відкликати свої підписи.

Звичайно, ми не залишимо це в стороні і будемо розбиратися з конкретними фактами і випадками за зверненням гравців", - зазначив Побєдоносцев.