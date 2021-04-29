Гравці збірної України вимагають вибачень ФХУ і чесних виборів

Гравці, тренери та співробітники клубів УХЛ звернулися до ФХУ

Джерело - УХЛ.

Гравці національної збірної України, а також тренери та співробітники клубів УХЛ підписали лист на ім'я президента Федерації хокею України Георгія Зубка.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Основними вимогами української хокейної громадськості є публічні вибачення від президента Федерації, реорганізація ФХУ і проведення чесних виборів, до яких будуть допущені всі кандидати. Також гравці заявили, що в разі невиконання вимог з боку Федерації, вони залишають за собою право відмовитися від участі в будь-яких спортивних заходах під егідою ФХУ.

Сам лист підписало понад 60 людей - гравці збірної України та клубів УХЛ, тренери, а також співробітники українських команд. Серед них Сергій Вітер (тренер збірної України 2019/20), Віталій Лялька (гравець збірної України), Гліб Кривошапкін (гравець збірної України), Микита Буценко (гравець збірної України), Пилип Пангелов-Юлдашев (гравець збірної України) та багато інших.

Копія листа була відправлена ​​президенту НОК України Сергію Бубці та міністру молоді та спорту України Вадиму Гутцайту.

Зараз між УХЛ і ФХУ відбувається конфлікт з приводу організації сезону 2021/22. Федерація заявляє, що УХЛ втратила право проводити чемпіонат.

Раніше, УХЛ подала до суду.