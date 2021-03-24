Білий Барс - Кременчук 1:4. Огляд чвертьфіналу УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Білий Барс у чвертьфіналі УХЛ вдома програв другий матч Кременчуку.
Чемпіонат України - УХЛ
Плей-оф, 1/4 фіналу
24 березня
Білий Барс - Кременчук 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
(Рахунок в серії - 0:2)
Шайби: 0: 1 Коробов (Деніскін, Григорян), 12:07; 0:2 Коробов (Дубінін, Деніскін), 20:16; 1:2 Удовиченко (Бабинець, Брага), 22:18; 1:3 Савченко (Гриценко, Савицький), 33:54; 1:4 Орлов (Хрішпенц, Пукс, більш.), 57:12;
Раніше, Кременчук у матчі з 15 шайбами переміг Білий Барс у чвертьфіналі УХЛ.