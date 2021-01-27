 Філадельфія переграла Нью-Джерсі, Бостон здолав Піттсбург. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Філадельфія переграла Нью-Джерсі, Бостон здолав Піттсбург. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:55 292 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Філадельфія переграла Нью-Джерсі, Бостон здолав Піттсбург. Результати матчів НХЛ
#Бостон, #НХЛ, #Вегас, #Аризона

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 13 матчів.

НХЛ - Регулярний чемпіонат   
26 січня

Баффало - Рейнджерс 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Бостон - Піттсбург 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Вашингтон - Айлендерс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Колумбус - Флорида 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)

Нью-Джерсі - Філадельфія 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Вінніпег - Едмонтон 6:4 (2:3, 0:0, 4:1)

Міннесота - Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Нашвілл - Чикаго 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Даллас - Детройт 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Аризона - Анагайм 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Вегас - Сент-Луїс 4:5 Б (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 1:2)

Калгарі - Торонто 3:4 (0:2, 2:1, 1:1, 0:0)

Колорадо - Сан-Хосе 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

Раніше, помер чотириразовий володар Кубку Стенлі.

Нагадаємо, НХЛ може організувати турнір для молодих гравців перед драфтом-2021.

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