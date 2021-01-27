Філадельфія переграла Нью-Джерсі, Бостон здолав Піттсбург. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 13 матчів.
Баффало - Рейнджерс 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Бостон - Піттсбург 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Вашингтон - Айлендерс 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Колумбус - Флорида 3:4 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:2)
Нью-Джерсі - Філадельфія 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Вінніпег - Едмонтон 6:4 (2:3, 0:0, 4:1)
Міннесота - Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Нашвілл - Чикаго 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Даллас - Детройт 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Аризона - Анагайм 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Вегас - Сент-Луїс 4:5 Б (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 1:2)
Калгарі - Торонто 3:4 (0:2, 2:1, 1:1, 0:0)
Колорадо - Сан-Хосе 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)
Раніше, помер чотириразовий володар Кубку Стенлі.
Нагадаємо, НХЛ може організувати турнір для молодих гравців перед драфтом-2021.