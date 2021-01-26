Помер чотириразовий володар Кубку Стенлі

Легенда Торонто помер у віці 90 років

Джерело - УХЛ.

Колишній нападник Торонто Мейпл Ліфс Джордж Армстронг помер у віці 90 років.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Чотириразовий володар Кубка Стенлі виступав за Мейпл Ліфс з 1949 по 1971 рік.

Армстронг провів в Торонто 21 сезон і був капітаном команди протягом 12 років. Разом з клубом він виграв чотири Кубки Стенлі (1962, 1963, 1964, 1967).

Форвард сім разів брав участь у Матчі зірок. У 1188 матчах за всю кар'єру він закинув 296 шайб і зробив 417 результативних передач. Армстронг був включений в Зал хокейної слави в 1975 році. Після закінчення кар'єри він працював тренером, скаутом і помічником генерального менеджера в Торонто.

Нагадаємо, НХЛ може організувати турнір для молодих гравців перед драфтом-2021.