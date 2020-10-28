У Швеції закликали відібрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу-2021 з хокею не слід проводити у Білорусі, де відбуваються масові акції протесту проти режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це розповів головний тренер збірної Швеції Юхан Гарпенльов.

"Якщо вас цікавить моя особиста думка, то я вважаю, що нам не слід грати в Білорусі. Але я найманий працівник Шведської федерації хокею, тому полечу туди, куди вони вважатимуть за необхідне. Я не можу вплинути на те, де буде чи не буде проходити чемпіонат. Я просто виходжу з того, що він буде, а в Білорусі або іншій країні - побачимо пізніше", - сказав Гарпенльов.