Раніше про це просила Латвія

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в який закликав Європейський Союз не визнавати вибори президента Білорусі і ввести санкції проти держави.

Про це повідомляє Новое Время.

У тому числі Європарламент просить забрати у Білорусі чемпіонат світу з хокею, який повинен відбутися навесні 2021 року.

Білорусь повинна проводити турнір спільно з Латвією, і раніше прем'єр-міністр цієї країни направив лист в Міжнародну федерацію хокею з проханням забрати у Мінська можливість організації змагання.

Резолюція Європарламенту має рекомендаційний характер. Міжнародна федерація хокею поки не коментує вимогу забрати у Білорусі ЧС.

У Білорусі з 9-го серпня тривають масові акції протесту проти режиму Олександра Лукашенка, який оголосив, що виграв вибори президента з 80% підтримки.