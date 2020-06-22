Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року

Фазель обіймає посаду президента ІІХФ з 1994 року

Щорічний конгрес Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) відбудеться сьогодні в форматі відеоконференції.

Про це повідомляє ТАСС.

На ньому, зокрема, буде затверджено продовження повноважень президента організації Рене Фазеля до вересня 2021 року, коли пройдуть піврічний конгрес в Санкт-Петербурзі і вибори нового голови федерації.

Фазель, який обіймає посаду президента ІІХФ з 1994 року, раніше повідомив, що не висуватиме свою кандидатуру на нових виборах.

Раніше, визначилися суперники українців у Континентальному кубку IIHF.