 Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року | Хокей | Champion.com.ua
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Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року

Сьогодні 11:15 507 0
Фазель обіймає посаду президента ІІХФ з 1994 року
Конгрес ІІХФ продовжить повноваження Фазеля до вересня 2021 року
#Фазель

Джерело - sports.ru.

Щорічний конгрес Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) відбудеться сьогодні в форматі відеоконференції.

Про це повідомляє ТАСС.

На ньому, зокрема, буде затверджено продовження повноважень президента організації Рене Фазеля до вересня 2021 року, коли пройдуть піврічний конгрес в Санкт-Петербурзі і вибори нового голови федерації.

Фазель, який обіймає посаду президента ІІХФ з 1994 року, раніше повідомив, що не висуватиме свою кандидатуру на нових виборах.

Раніше, визначилися суперники українців у Континентальному кубку IIHF.

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