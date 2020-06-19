Визначилися суперники українців у Континентальному кубку IIHF

Матчі відбудуться у Італії

Джерело - УХЛ.

Сьогодні, 19 червня, був затверджений формат розіграшу Континентального кубка IIHF сезону-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ

Чемпіон України стартує на турнірі з другого (групового) етапу у квартеті D. Турнір приймає Італія.

Суперники українського чемпіона по групі D - британський Шеффілд, італійський Асіаго, а також команда, що посяде друге місце у групі А кваліфікаційного етапу.

Матчі групи D відбудуться 13-15 листопада, а перший кваліфікаційний раунд запланований на 16-18 жовтня. У Континентальному кубку-2020/2021 виступлять клуби з 20-ти європейських країн.

Раніше, спортивний департамент Української хокейної ліги затвердив дати проведення матчів півфінальної і фінальної серій плей-оф.