Залізобетонні нерви і гострий перець: Григорян виконав челендж батлу Без ключок

Джерело - УХЛ.
В онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств - не встаючи з диванів, свої види спорту захищали гравець ХК "Кременчук" Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар.
Про це повідомляє УХЛ.
Після батлу захисник містян виконав умови челенджа від свого опонента і з'їв гострий перець, продемонстрував своє залізне загартування.
Завтра, 29 квітня, в 19:00 в черговому випуску онлайн-батлу Без ключок на Youtube-каналі УХЛ зустрінуться нападник Дніпра Денис Василенков і захисник Донбасу Філіп Пангелов-Юлдашев.
Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.