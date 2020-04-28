Залізобетонні нерви і гострий перець: Григорян виконав челендж батлу Без ключок

Виклик захиснику кременчужан кинув чемпіон світу ММА

Джерело - УХЛ.

В онлайн-битві зійшлися представники хокею і змішаних єдиноборств - не встаючи з диванів, свої види спорту захищали гравець ХК "Кременчук" Давид Григорян і чемпіон ММА за версією WWFC Денис Бондар.

Про це повідомляє УХЛ.

Після батлу захисник містян виконав умови челенджа від свого опонента і з'їв гострий перець, продемонстрував своє залізне загартування.

Завтра, 29 квітня, в 19:00 в черговому випуску онлайн-батлу Без ключок на Youtube-каналі УХЛ зустрінуться нападник Дніпра Денис Василенков і захисник Донбасу Філіп Пангелов-Юлдашев.

Нагадаємо, збірна України втратила позиції в рейтингу IIHF.