НХЛ може провести плей-оф влітку через скасування Олімпіади

Джерело - UA-футбол.
Прийдешнє скасування або відстрочення проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо може розширити можливості НХЛ з проведення розіграшу Кубка Стенлі в літні місяці.
Про це повідомляє Sportnset.
Ці новини увійшли в частину питань і відповідей ліги, які були включені в записку НХЛ після вчорашньої наради ради керуючих.
Боси НХЛ обговорюють можливість проведення плей-оф після 24 липня, коли повинна була початися Олімпіада.
Раніше, клуб НХЛ виділить понад мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом.
Нагадаємо, Сенаторс повідомили про випадок зараження коронавірусом.