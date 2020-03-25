НХЛ може провести плей-оф влітку через скасування Олімпіади

З такою заявою виступив оглядач Кріс Джонстон

Прийдешнє скасування або відстрочення проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо може розширити можливості НХЛ з проведення розіграшу Кубка Стенлі в літні місяці.

Про це повідомляє Sportnset.

Ці новини увійшли в частину питань і відповідей ліги, які були включені в записку НХЛ після вчорашньої наради ради керуючих.

Боси НХЛ обговорюють можливість проведення плей-оф після 24 липня, коли повинна була початися Олімпіада.

Раніше, клуб НХЛ виділить понад мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом.

Нагадаємо, Сенаторс повідомили про випадок зараження коронавірусом.