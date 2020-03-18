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У НХЛ зафіксували перший випадок зараження короновірусом

Сьогодні 08:32 259 0
Перший випадок зараження у НХЛ
У НХЛ зафіксували перший випадок зараження короновірусом
#НХЛ

Джерело - isport.uа.

Коронавірусом заразився неназваний гравець Оттави Сенаторс.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"У гравця легкі симптоми, він перебуває в ізоляції. Клуб зараз встановлює всіх, хто мав тісний контакт зі спортсменом, ми працюємо в контакті з лікарями нашого клубу та представниками громадської охорони здоров'я. Через цей випадок всім членам Оттави рекомендовано залишатися в ізоляції, стежити за своїм здоров'ям і звертатися за консультаціями до медперсоналу клубу", - йдеться в заяві прес-служби Оттави.

Нагадаємо, до 15 травня НХЛ хоче перезапустити сезон.

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