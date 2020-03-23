Клуб НХЛ виділить понад мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Канадський клуб Калгарі Флеймз пожертвує $ 1,15 мільйона на боротьбу з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Клуб виділить гроші місцевим організаціям для підтримки нагальних потреб спільноти.
The @FlamesFdn has announced a support program in response to the COVID-19 pandemic that will distribute $1.15 million to Calgary organizations in support of critical community needs: https://t.co/0yt9u7hC9r— Calgary Flames (@NHLFlames) March 21, 2020
Нагадаємо, що Національна хокейна ліга зупинила регулярний чемпіонат сезону 2019/20 на невизначений термін. Зараз НХЛ розглядає варіанти, при яких команди зможуть розіграти Кубок Стенлі.
Раніше Сенаторс повідомили про випадок зараження коронавірусів.