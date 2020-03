Клуб НХЛ виділить понад мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом

Канадський клуб Калгарі Флеймз пожертвує $ 1,15 мільйона на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб виділить гроші місцевим організаціям для підтримки нагальних потреб спільноти.

The @FlamesFdn has announced a support program in response to the COVID-19 pandemic that will distribute $1.15 million to Calgary organizations in support of critical community needs: https://t.co/0yt9u7hC9r