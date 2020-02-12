Міннесота розгромила Вегас, Торонто переграло Аризону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
12 лютого
Баффало – Детройт 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Флорида 3:5 (1:2, 2:3, 0:0)
Айлендерс – Філадельфія 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Піттсбург – Тампа-Бей 1:2 ОВ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Торонто – Аризона 3:2 ОВ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Міннесота – Вегас 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Вінніпег – Рейнджерс 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Даллас – Кароліна 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Колорадо – Оттава 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Едмонтон – Чикаго 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Раніше, Аризона переграла Монреаль.
Нагадаємо, Бостон дотиснув Чикаго.