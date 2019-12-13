Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
13 грудня
Баффало – Нешвілл 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Флорида – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Піттсбург – Коламбус 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Тампа-Бей – Бостон 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Детройт – Вінніпег 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Міннесота – Едмонтон 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)
Сент-Луїс – Вегас 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)
Арізона – Чикаго 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Калгарі – Торонто 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Анагайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Ванкувер – Кароліна 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Хосе – Рейнджерс 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе