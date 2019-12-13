 Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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У НХЛ зіграно 12 матчів
Калгарі переграли Торонто, Піттсбург дотиснув Коламбус. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
13 грудня

Баффало – Нешвілл 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Флорида – Айлендерс 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Піттсбург – Коламбус 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Тампа-Бей – Бостон 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Детройт – Вінніпег 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Міннесота – Едмонтон 6:5 (2:1, 2:1, 2:3)

Сент-Луїс – Вегас 4:2 (1:2, 3:0, 0:0)

Арізона – Чикаго 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Калгарі – Торонто 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Анагайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Ванкувер – Кароліна 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Сан-Хосе – Рейнджерс 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Раніше, Бостон переграв Монреаль.

Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе

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