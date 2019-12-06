Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
6 грудня
Бостон – Чикаго 3:4 (0:2, 0:0, 3:1)
Кароліна – Сан-Хосе 3:2 (1:1, 1:1, 0:0)
Коламбус – Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Монреаль – Колорадо 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Айлендерс – Вегас 3:2 (0:0, 1:1, 1:1)
Філадельфія – Арізона 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Тампа-Бей – Міннесота 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
Даллас – Вінніпег 3:2 (1:0, 1:0, 0:2)
Калгарі – Баффало 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Колорадо розгромило Чикаго.